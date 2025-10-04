США уничтожили очередной катер у побережья Венесуэлы

Силы ВМС США уничтожили очередной катер близ побережья Венесуэлы с четырьмя людьми на борту.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что на судне были наркоторговцы.

Представляем вашему вниманию данное видео: