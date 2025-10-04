https://news.day.az/world/1785486.html США уничтожили очередной катер у побережья Венесуэлы - ВИДЕО Силы ВМС США уничтожили очередной катер близ побережья Венесуэлы с четырьмя людьми на борту. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что на судне были наркоторговцы. Представляем вашему вниманию данное видео:
