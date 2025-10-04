Палата представителей США отменила голосование по проекту о финансировании правительства

Республиканцы в Палате представителей США отменили планы провести на следующей неделе голосование по законопроекту о временном финансировании правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфак, об этом сообщил портал Axios.

Заседание Палаты представителей должно было состояться с 7 по 10 октября, но спикер Майк Джонсон перенес его, и на следующе неделе конгрессмены смогут остаться в своих округах.

"Этот шаг означает, что спикер палаты Майк Джонсон выступает против требований демократов сесть за стол переговоров и договориться о возобновлении работы правительства", - говорится в публикации.

В сентябре Палата представителей проголосовала за принятие законопроекта, который продлевал бы временное финансирование на срок до 21 ноября, однако документ застопорился в Сенате, демократы продолжают настаивать на его обсуждении.

"Мы хотим провести двухпартийную дискуссию, руководствоваться здравым смыслом, чтобы возобновить работу правительства, принять соглашение о расходах", - заявил ранее лидер демократического меньшинства в палате Хоаким Джефферсон, добавив, что "к сожалению, республиканцы не проявили ни малейшего интереса даже к разговору".

Джонсон пояснил, что причина заключается в том, что говорить не о чем.

"Люди спрашивают: "Почему вы не ведете переговоры с (лидером сенатского меньшинства - ИФ) Шумером и Джеффрисом? Потому что мне буквально не о чем вести переговоры", - сказал он журналистам.

В среду текущей недели с 00:00 часов по восточному времени США (8:00 по Баку) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.