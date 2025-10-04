Вашингтон заявил о разногласиях внутри ХАМАС по вопросу заложников

Внутри палестинского движения ХАМАС отсутствует консенсус по вопросу условий освобождения заложников.

Как передает Day.Az, об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"ХАМАС не достиг консенсуса по вопросу разоружения и условий освобождения заложников", - говорится в материале.

По данным издания, в настоящее время внутри движения сохраняются разногласия по вопросам дальнейших действий, несмотря на согласие с основными положениями мирного плана президента США Дональда Трампа.