Известные препараты показали потенциал в лечении алкоголизма

Ученые из Национального института по изучению алкоголизма (США) выяснили, что лекарства, созданные для терапии диабета и ожирения, могут снижать склонность к злоупотреблению алкоголем. Речь идет о препаратах, воздействующих на рецепторы GLP-1 и GIP - гормональные системы, регулирующие аппетит и обмен веществ.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в Molecular Psychiatry (MP).

Анализ генетических данных более чем из миллиона медицинских карт показал: вариации, связанные с действием этих рецепторов, коррелируют с меньшей склонностью к запоям и проблемному потреблению алкоголя. При этом эффекта в отношении табака или наркотиков не наблюдалось, что подчеркивает специфичность влияния именно на алкоголь.

Кроме того, исследователи отметили: воздействие на GLP-1 и GIP связано не только с контролем уровня сахара, но и с изменением пищевых предпочтений - снижение тяги к жирной пище и повышение интереса к более здоровым продуктам. Такой эффект может объяснять, почему препараты уменьшают одновременно и переедание, и влечение к спиртному.

Авторы считают, что их работа открывает путь к новым клиническим испытаниям: препараты, уже применяющиеся в лечении диабета и ожирения, могут стать основой новых стратегий борьбы с алкогольной зависимостью.