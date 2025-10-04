"Барселона", "Реал" и Суперлига предложили новый формат Лиги чемпионов

"Барселона", мадридский "Реал" и компания A22, представляющая интересы Суперлиги, вели тайные переговоры последние восемь месяцев и представили УЕФА финальное предложение по изменению формата Лиги чемпионов, сообщает Day.Az со ссылкой на Mundo Deportivo.

Согласно проекту, 36 участников турнира будут разделены на две группы. В первую войдут команды, занимающие высокие места в рейтинге УЕФА, что должно увеличить количество матчей с участием топ-клубов. Восемь сильнейших коллективов этой группы напрямую выйдут в 1/8 финала, а вторая восьмерка и лучшие восемь команд второй группы проведут стыковые матчи плей-офф.

Особое внимание уделяется медиаправам: игры планируется транслировать на новой стриминговой платформе - либо бесплатно с рекламой, либо платно без рекламы. Запуск реформированной Лиги чемпионов ожидается в 2027 году, с началом нового этапа коммерциализации телевизионных прав на турнир.