Двойная радуга с очень близкого расстояния в Венгрии

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Венгрии фотографам удалось сделать уникальный кадр: они запечатлели двойную радугу с удивительно близкого расстояния. Яркие и насыщенные цвета двух арок поражают своей четкостью и красотой, создавая эффект почти "живого" явления.