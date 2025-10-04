https://news.day.az/officialchronicle/1785473.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Джебраила - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Джебраила, сообщает Day.Az.
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Джебраила - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Джебраила.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "История Победы: 4 октября 2020 года - день освобождение Джебраила".
