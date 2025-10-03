Суперкомпьютер значительно повысил шансы "Карабаха" на выход в плей-офф ЛЧ

Суперкомпьютер Opta значительно повысил шансы агдамского "Карабаха" на выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

По данным OptaAnalyst, вероятность того, что "Карабах" войдет в топ-24 группового этапа и сыграет в 1/16 финала Лиги чемпионов, составляет 67,6%.

При этом шанс дойти до 1/8 финала оценивается в 7,4%. Аналитики прогнозируют, что агдамский клуб наберет 11 очков, а вероятность остаться вне плей-офф равна 24,9%.

Для сравнения: до старта турнира шансы команды Гурбана Гурбанова на попадание в плей-офф оценивались всего в 3%.

Напомним, на старте группового этапа "Карабах" на выезде переиграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 3:2, после чего дома победил датский "Копенгаген" со счетом 2:0. В активе агдамского клуба шесть очков, благодаря чему он занимает шестое место в турнирной таблице.