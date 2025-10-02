Израильские военные задержали Грету Тунберг

Израиль перехватил суда "Флотилии свободы", на борту которых находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие активисты, направляющиеся в сектор Газа. Как сообщает Reuters, израильские силы задержали около 40 судов.

Как передает Day.Az, на борту находились более 200 участников из 37 стран, среди них - Грета Тунберг.

В МИД Израиля заявили, что "Грета и её друзья здоровы и невредимы". Их доставили в порт Ашдода, откуда их депортируют в Европу.

В ЦАХАЛ отметили, что целью активистов была провокация, а не гуманитарная миссия.

При задержании часть участников выбросила телефоны в море, хоть это и неэкологично.