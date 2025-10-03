Названы самые популярные сборки ПК пользователей Steam

Valve опубликовала статистику конфигураций ПК пользователей Steam в сентябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статистика показала смену самой популярной видеокарты, а также укрепление позиций Windows 11.

В сегменте видеокарт продолжает удерживать доминирующее положение Nvidia, хотя ее доля снизилась на 0,8% до 74,1%. Доля AMD выросла до 17,8% (+0,5%), Intel - до 7,7% (+0,3%). Лидером рейтинга стала мобильная GeForce RTX 4060, занявшая 4,84%. Она сместила на второе место RTX 3060 (4,41%). Третье место заняла десктопная RTX 4060 с результатом 4,25%.

Среди решений AMD наиболее распространенной остается Radeon RX 6600 (0,92%). При этом в сентябрьской выборке полностью отсутствуют модели серии Radeon RX 9000, зафиксированные месяцем ранее. Эксперты связывают это с особенностями методики: опрос Steam проводится добровольно и нерегулярно.

На рынке процессоров позиции Intel снизились до 58,61% (-1,15%), тогда как AMD достигла рекордных 41,31% (+1,15%).

Windows 11 укрепила лидерство, увеличив долю до 63,04% (+2,65%). Windows 10 потеряла 2,90% и опустилась до 32,18 % - ее официальная поддержка завершается 14 октября.