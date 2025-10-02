https://news.day.az/world/1785132.html Активисты атаковали зал Tesla во Франции - ВИДЕО Во французском Сент-Уэне более 60 активистов французского профсоюза железнодорожников ворвались в выставочный зал Tesla, скандируя "Мы ненавидим миллиардеров!" и размахивая баннерами с надписями "Tesla крадет наши налоги". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Активисты атаковали зал Tesla во Франции - ВИДЕО
Во французском Сент-Уэне более 60 активистов французского профсоюза железнодорожников ворвались в выставочный зал Tesla, скандируя "Мы ненавидим миллиардеров!" и размахивая баннерами с надписями "Tesla крадет наши налоги".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре