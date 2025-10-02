Активисты атаковали зал Tesla во Франции

Во французском Сент-Уэне более 60 активистов французского профсоюза железнодорожников ворвались в выставочный зал Tesla, скандируя "Мы ненавидим миллиардеров!" и размахивая баннерами с надписями "Tesla крадет наши налоги".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.