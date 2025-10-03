Игры СНГ: Сегодня стартуют соревнования по борьбе и каратэ

Сегодня в рамках III Игр СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, пройдут соревнования по 9 видам спорта.

Как передает Day.Az, в Шекинском олимпийском спортивном комплексе состоятся финалы по прыжкам на батуте, в Евлахе - полуфиналы по боксу, в Ханкенди - соревнования по стрельбе из лука, в Дворце спорта в Гяндже - по фехтованию, а в Габалинском олимпийском спортивном комплексе пройдут отборочные игры по бадминтону.

В Гянджинском олимпийском спортивном комплексе стартуют соревнования по борьбе, а в Мингячевире - по каратэ.

Также в Гяндже национальные сборные Азербайджана и Узбекистана встретятся в матче по волейболу, а в Габале пройдет футбольная встреча команд Узбекистана и Кыргызстана.

Напомним, что III Игры СНГ, в которых принимают участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.