Темы "Солидарность, Равенство и Устойчивость" являются принципами, разделяемыми Азербайджаном. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высказала эту мысль в своей речи на церемонии открытия 11-го Саммита Спикеров Парламентов стран "Большой двадцатки" (G20) в городе Кейптаун Южно-Африканской Республики 1-го октября, передает Day.Az.

Как упомянула спикер Милли Меджлиса, несколько дней назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил видение нашей страны: мир и развитие, основанные на международном праве, и принципах невмешательства во внутренние дела государств, взаимного уважения и сотрудничества.

По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан остался верен этому видению, освобождая свои территории от 30-летней оккупации Арменией с самостоятельной реализацией норм и принципов международного права. И продолжил его, начав мирный процесс с Арменией и парафировав текст мирного соглашения в августе этого года в Вашингтоне.