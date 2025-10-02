https://news.day.az/world/1784854.html В Евросовете заявили о подготовке вступления Украины в ЕС Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Евросоюзе занимаются подготовкой вступления Украины в состав организации. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением Кошта выступил на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран блока в Копенгагене.
Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в Евросоюзе занимаются подготовкой вступления Украины в состав организации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением Кошта выступил на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран блока в Копенгагене. Он подчеркнул, что Еврокомиссия признает проведение Украиной реформ, необходимых для вступления ЕС.
"Теперь настала очередь Европейского союза выполнить свои обязательства", - отметил он.
По мнению главы Евросовета, членство Украины в Евросоюз укрепит Европу.
