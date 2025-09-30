Землетрясение на Филиппинах разрушило двухсотлетние церкви

Филиппины потрясло так, что рушились церкви, простоявшие два века.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Очаг землетрясения, сила которого достигала 7 баллов, залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 13 км от города Бого. На видео попало обрушение католической церкви на острове Бантаян.