https://news.day.az/world/1784544.html Землетрясение на Филиппинах разрушило двухсотлетние церкви - ВИДЕО Филиппины потрясло так, что рушились церкви, простоявшие два века. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Очаг землетрясения, сила которого достигала 7 баллов, залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 13 км от города Бого. На видео попало обрушение католической церкви на острове Бантаян.
