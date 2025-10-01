https://news.day.az/world/1784570.html В Германии заявили о необходимости вернуть обязательный призыв в армию В Германии необходимо возвратить обязательный призыв на военную службу. Об этом министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил в интервью медиагруппе Funke, передает Day.Az. По мнению главы МИД, ввести обязательную воинскую повинность в стране следует немедленно.
По мнению главы МИД, ввести обязательную воинскую повинность в стране следует немедленно. Вадефуль посетовал на то, что этот вопрос должен решаться в обсуждении с парламентскими фракциями. Кабинет министр уже выступил с законопроектом по возвращению призыва, и депутаты, принимая во внимание все обстоятельства, должны будут придать закону окончательную форму.
