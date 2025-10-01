https://news.day.az/politics/1784676.html Завершился визит Президента Италии в Азербайджан 1 октября завершился официальный визит Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
1 октября завершился официальный визит Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Италии Серджо Маттареллу в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
