Афганистан остался без мобильной связи и интернета

По словам местных жителей и служб мониторинга, во вторник на всей территории Афганистана были отключены интернет и мобильная связь.

Как передает Day.Az, ранее "Талибан" выражал обеспокоенность по поводу непристойных видеороликов, а в последние недели власти прекратили подачу оптоволоконных линий связи в некоторые провинции, ссылаясь при этом на моральные соображения.

По данным международной организации по мониторингу доступа к Интернету NetBlocks, уровень интернет-подключения в Афганистане держится на уровне около 1%, пишет Reuters.

Частный канал Tolo News, предупредивший зрителей о перебоях в предоставлении услуг, сообщил, что власти установили недельный срок для отключения интернет-услуг 3G и 4G для мобильных телефонов, оставив активным только старый стандарт 2G.

Cloudflare Radar, глобальный мониторинг интернет-трафика, сообщил, что самое резкое падение интернет-соединения произошло в столице Кабуле, за ним следуют западный город Герат и Кандагар на юге.

Ограничения, введенные руководством Талибана, базирующимся в Кандагаре, становятся все более жесткими.

В этом месяце власти запретили женщинам, работающим в ООН, посещать ее офисы. Ранее женщинам запретили работать во многих сферах, а девочкам - посещать среднюю школу.

Талибы заявили, что уважают права женщин в соответствии со своей интерпретацией исламского закона.

Активистка по правам женщин Санам Кабири заявила, что Талибан уже закрыл школы, университеты, места отдыха и спортивные сооружения для женщин.

Женщины, столкнувшиеся с ограничениями на выход из дома на работу, обратились к Интернету в поисках экономического спасения , что позволило некоторым из них работать из дома.