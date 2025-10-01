Туристу в Таиланде грозит смертная казнь из-за наркотиков

23-летний британский турист попался в Таиланде с чемоданом, набитым метамфетамином, и оказался под угрозой казни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что на момент задержания Джордж Уилсон находился в гостинице Бангкока уже две недели. Незадолго до ареста мужчина получил почти 10 килограммов наркотиков в фольге от наркоторговца по кличке Снупи. На тот момент полиция уже следила за последним, поэтому вскоре нагрянула в отель британца.

На вопрос правоохранителей о содержимом чемодана турист ответил: "Не знаю". Когда багаж вскрыли, внутри под личными вещами нашли метамфетамин. Уилсон должен был вывезти вещество в другую страну.

Мужчину арестовали, ему может грозить казнь за хранение и распространение наркотиков.