Туристу в Таиланде грозит смертная казнь из-за наркотиков
23-летний британский турист попался в Таиланде с чемоданом, набитым метамфетамином, и оказался под угрозой казни.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что на момент задержания Джордж Уилсон находился в гостинице Бангкока уже две недели. Незадолго до ареста мужчина получил почти 10 килограммов наркотиков в фольге от наркоторговца по кличке Снупи. На тот момент полиция уже следила за последним, поэтому вскоре нагрянула в отель британца.
На вопрос правоохранителей о содержимом чемодана турист ответил: "Не знаю". Когда багаж вскрыли, внутри под личными вещами нашли метамфетамин. Уилсон должен был вывезти вещество в другую страну.
Мужчину арестовали, ему может грозить казнь за хранение и распространение наркотиков.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре