Вниманию пассажиров:

Как известно, с сегодняшнего дня в стране начали действовать новые тарифы на услуги общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, стоимость одной поездки в метро теперь составляет 60 гяпиков. Минимальный тариф на регулярных автобусных маршрутах, отвечающих современным требованиям и работающих исключительно по безналичной системе оплаты, также установлен на уровне 60 гяпиков. В то же время на автобусах применяется дифференцированная система оплаты в зависимости от расстояния.

По этой причине пассажирам, оплачивающим проезд с помощью QR-кода, следует быть внимательными. По умолчанию в системе выбирается сумма 60 гяпиков. Однако, так как тарифы изменились не на всех автобусах, пассажиры, пользующиеся маршрутами, где стоимость поездки осталась 50 гяпиков, должны самостоятельно выбрать прежний тариф.