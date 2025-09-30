https://news.day.az/politics/1784337.html В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума проходит панельная дискуссия на тему медиапартнерства и информбезопасности - ФОТО Как сообщалось ранее, в Баку стартовал II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа". Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках форума проходит панельная дискуссия на тему "Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности".
Как сообщалось ранее, в Баку стартовал II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках форума проходит панельная дискуссия на тему "Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности".
Модератором панели выступает главный редактор Агентства международной информации Trend Эмин Алиев.
