В рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума проходит панельная дискуссия на тему медиапартнерства и информбезопасности - ФОТО

Как сообщалось ранее, в Баку стартовал II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа". Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках форума проходит панельная дискуссия на тему "Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности".