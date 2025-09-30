В Баку стартовал II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, форум, организованный при поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики, включит две панельные дискуссии: "Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности" и "Этическая ответственность в цифровой информационной среде".

Модератором первой панели форума выступает главный редактор Агентства международной информации Trend Эмин Алиев.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов заявил, что Азербайджан и Узбекистан связаны узами братства, корни которых уходят вглубь веков.

Он подчеркнул, что сегодня эти исторические связи достигли высокого уровня благодаря сильной политической воле и дальновидному лидерству Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева.

"Выход двусторонних отношений на уровень стратегического партнёрства открывает широкие возможности для укрепления сотрудничества во всех сферах, включая медиа. За последнее десятилетие процессы в глобальном информационном пространстве полностью изменили природу медиа. Формы потребления информации стремительно цифровизируются, социальные сети и онлайн-платформы становятся основными каналами обмена информацией. Цифровая трансформация повышает оперативность медиа, но одновременно накладывает новые ответственности - главным образом, обеспечение точной, объективной и надёжной информации в условиях её изобилия", - отметил Исмаилов.

Он также сообщил, что в азербайджанских СМИ в последние годы при поддержке государства проводятся серьёзные реформы в этом направлении.

"Прохождение узбекской медиаиндустрией аналогичного этапа трансформации делает наше сотрудничество ещё более актуальным. Мы сталкиваемся с общими вызовами: борьба с дезинформацией, защита профессиональной журналистики, обучение молодого поколения в цифровой среде, защита национальных интересов в международных информационных потоках. В этом смысле медиа-сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном может стать примерной моделью не только для СМИ двух стран, но и для всего региона. У наших народов есть общие ценности и историческая память, а медиа является незаменимым инструментом их сохранения и передачи будущим поколениям", - подчеркнул А.Исмаилов.

А председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров подчеркнул, что II Азербайджано-Узбекский медиафорум станет успешной платформой для расширения будущего сотрудничества.

По его словам, информация - это не только передача новостей, но и мост, который укрепляет связи между народами.

"Мы, как Аудиовизуальный совет, уверены, что тесное сотрудничество между медиа-организациями Азербайджана и Узбекистана внесёт значимый вклад в развитие здоровой, объективной и профессиональной информационной среды. Сегодня, когда на первый план выходят цифровая трансформация, информационная безопасность и устойчивость медиа, сотрудничество наших стран в этой сфере особенно важно", - отметил Саттаров.

Он добавил, что совместные проекты, обмен информацией, внедрение новых технологических трендов и обмен опытом профессиональных журналистов будут способствовать взаимному развитию: "Уверен, что этот форум станет следующим шагом и успешной платформой для дальнейшего расширения сотрудничества медиа Азербайджана и Узбекистана".

Новость обновляется