В Баку и на Абшероне реализуется 10 проектов по управлению сточными водами

В Баку и на Абшеронском полуострове реализуется 10 крупных проектов по улучшению управления сточными водами и развитию инфраструктуры. Среди них - строительство крупных магистральных коллекторов и 3 новых комплексов водоочистных сооружений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Бабаев.

"Завершение строительства магистральных коллекторов запланировано на 2027 год, а комплексов водоочистных сооружений - на 2027-2028 годы", отметил он.