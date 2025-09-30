https://news.day.az/politics/1784404.html Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом Беларуси - ФОТО 30 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Кабинете министров. Президент Беларуси приветствовал членов Совета глав правительств СНГ.
