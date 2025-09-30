Главный конкурент Tesla пообещал резко увеличить экспорт

Главный конкурент Tesla на рынке электромобилей, китайская компания BYD пообещала, что в 2025 году 20 процентов от ее продаж придется на экспортные поставки. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что такой результат будет достигнут за счет запуска новых моделей электрокаров. Как следствие, в 2025 году за пределы материкового Китая поставят от 800 тысяч до миллиона этих транспортных средств. Общий объем продаж по прогнозам составит 4,6 миллиона единиц.

По словам генерального менеджера компании по брендингу и связям с общественностью Ли Юньфэя, в ближайшие годы поставки на внешний рынок будут играть все более возрастающую роль.