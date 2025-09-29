Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с кончиной Джабира Иманова

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с кончиной заслуженного артиста Азербайджана Джабира Иманова.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в публикации говорится:

"Потрясена известием о кончине Джабира Иманова - светлого, искреннего и необычайно талантливого человека. Мы всей семьей скорбим и выражаем соболезнования его родным и близким. Да упокоит Аллах его душу."