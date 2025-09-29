Google обновит свой логотип

Компания Google объявила о начале внедрения обновленного логотипа, в котором фирменный символ "G" будет представлен с более насыщенным градиентом. Это станет первым крупным изменением логотипа компании за последние десять лет. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый дизайн начал появляться в приложениях Google на платформах Android и iOS еще в мае, однако теперь он будет постепенно распространяться на все сервисы компании.

В логотипе "G", представленном в 2015 году, четыре цвета - красный, желтый, зеленый и синий - были разделены. В обновленной версии эти цвета объединены в единый градиент, при этом сами оттенки стали более яркими. Такое изменение приводит дизайн в соответствие с градиентным логотипом, используемым для сервиса Gemini. В Google заявили, что данное обновление отражает "эволюцию компании в эпоху искусственного интеллекта".

Параллельно с обновлением логотипа "G" компания также незаметно изменила дизайн иконки Google Home, приведя ее в соответствие с новым стилем.

Google сообщила, что полномасштабное внедрение нового дизайна растянется на ближайшие месяцы. Это означает, что пользователи могут ожидать появления обновленного градиентного оформления в других ключевых приложениях, включая Gmail, Drive, Meet и Calendar.