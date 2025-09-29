Названы причины снижения уровня Каспийского моря

Мониторинг, проводимый соответствующими учреждениями, показывает, что с 2005 года наблюдается заметное снижение уровня Каспийского моря. В период с 2021 по 2024 годы уровень Каспия снизился на 96 см.

Как передает Day.Az, об этом сказали в ответ на запрос Trend в Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что основными причинами снижения уровня являются изменение климата, уменьшение осадков в регионе, увеличение испарения из-за высоких температур, а также сокращение водных ресурсов рек, впадающих в Каспийское море.

"Особую роль в этом процессе играют изменения водного баланса реки Волги", - отметили в службе.

Подчеркивается, что снижение уровня моря негативно сказывается на прибрежных экосистемах, биологическом разнообразии, рыбном хозяйстве, работе портов, транспортных и инфраструктурных проектах:

"Это также создает экономические и социальные трудности для стран региона. Поэтому для предотвращения ожидаемых рисков необходима совместная работа, научно обоснованные решения и координированные действия.

С этой целью климатические данные, информация о выпадении осадков, расходе рек и уровне Каспийского моря должны разрабатываться совместно с прикаспийскими странами и странами, в которых расположены водные источники, питающие Каспий. На основании этого следует прогнозировать снижение уровня и предпринимать соответствующие меры".

В службе также отметили, что в рамках проводимой работы рабочей группой по мониторингу и оценке в рамках "Рамочной конвенции по охране морской среды Каспийского моря" подготовлена "Программа мониторинга окружающей среды Каспийского моря".