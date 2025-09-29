Том Холланд рассказал о самочувствии после госпитализации со съемок

Голливудский актер Том Холланд рассказал в Instagram о самочувствии после госпитализации со съемок фильма "Человек-паук: Новый день".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, 19 сентября Том Холланд получил легкое сотрясение мозга во время съемок, стартовавших в Глазго месяц назад. Актер получил травму при самостоятельном выполнении сложного трюка и был доставлен в ближайшую больницу. Позже артист появился на мероприятии благотворительной организации The Brothers Trust, которой он руководит вместе со своими тремя братьями. Холланд извинился за то, что покинул гала-вечер раньше из-за состояния здоровья.

"Извините, что пришлось уйти пораньше, но я чувствую себя лучше и иду на поправку. Огромное спасибо моему папе за то, что он взял на себя заботы после моего ухода. Программа стала гораздо смешнее", - написал актер.

В предыдущих интервью Холланд рассказывал, что во время работы над мюзиклом "Билли Эллиот" из-за частых болезней и травм получил прозвище "Больничный Лист", что его сильно раздражало. Именно поэтому в кино он предпочитает выполнять все трюки самостоятельно.

"В детстве я был невероятно слабым, часто болел, уставал или получал травмы, и мне приходилось делать перерывы, потому что мы давали по три концерта в неделю и репетировали каждый день", - делился актер.