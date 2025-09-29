В этой стране построят 12 новых городов

Британский премьер-министр, лидер Лейбористской партии Кир Стармер объявил о планах создать в Соединенном Королевстве 12 новых городов с примерно 300 тыс. домов. Об этом пишет The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Газета сообщает, что строительство первых трех городов должно начаться в графстве Бедфордшир, Лидсе и северных окрестностях Лондона до следующих выборов. Эти территории власти считают наиболее перспективными. Местные жители пока ничего не слышали об этих планах.

Стармер заявил, что строительство городов особенно актуально для британцев в возрасте до 40 лет, у которых до сих пор не было возможности обзавестись собственным жильем.

"В своем манифесте лейбористы обязались начать строительство 1,5 миллиона новых домов в течение срока полномочий парламента, чтобы предоставить большему числу британцев возможность владеть жильем", - пишет издание.