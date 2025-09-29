В Карабахском университете будут построены новые корпуса

В Карабахском университете будут построены корпуса факультетов Естественных наук, Социальных и гуманитарных наук, а также Юридического факультета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим Управление капитального строительства и снабжения при Министерстве науки и образования приступило к соответствующим работам.

В настоящее время проходит процесс определения компании, которая будет разрабатывать проектно-сметную документацию для строительства корпусов факультетов.

Ожидается, что подготовка данной проектно-сметной документации обойдется в 1,4 миллиона манатов.