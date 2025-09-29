https://news.day.az/society/1784231.html В Карабахском университете будут построены новые корпуса В Карабахском университете будут построены корпуса факультетов Естественных наук, Социальных и гуманитарных наук, а также Юридического факультета. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим Управление капитального строительства и снабжения при Министерстве науки и образования приступило к соответствующим работам.
