Укрепление солидарности тюркских государств вызывает обеспокоенность некоторых сил - Фарид Шафиев
Открытие Зангезурского коридора создаст определенные возможности для тюркских государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на конференции в Баку на тему: "Организация тюркских государств как региональный актор в эпоху глобальной нестабильности" с участием представителей аналитических центров стран - членов ОТГ.
"Расширение сотрудничества между тюркскими государствами изменяет геополитический и геоэкономический баланс сил в регионе в пользу стран-участниц и государств-наблюдателей. Иностранные силы, проявляющие интерес к региону, теперь вынуждены считаться не с отдельным государством, а с объединением государств", - сказал он.
Ф. Шафиев подчеркнул, что несмотря на отдельные различия, видно, что солидарность и совместные действия между тюркскими государствами продолжают укрепляться.
"Это вызывает обеспокоенность некоторых внешних сил. Они пытаются вносить различные заманчивые предложения, чтобы посеять разногласия и подорвать единство тюркских стран. Деятельность этих кругов с имперским прошлым всё ещё основана на логике "разделяй и властвуй". В ответ мы должны дальше укреплять сотрудничество и солидарность в рамках ОТГ и не позволять внешним силам достигать своих целей", - подчеркнул он.
