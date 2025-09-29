Президент Ильхам Алиев наградил Рафига Мамедгасанова орденом "Эмек" 2-й степени

Рафиг Муса оглу Мамедгасанов награжден орденом "Эмек" 2-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики наградить Рафига Муса оглу Мамедгасанова орденом "Эмек" 2-й степени", - говорится в распоряжении.