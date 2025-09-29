https://news.day.az/officialchronicle/1784080.html Президент Ильхам Алиев наградил Рафига Мамедгасанова орденом "Эмек" 2-й степени - РАСПОРЯЖЕНИЕ Рафиг Муса оглу Мамедгасанов награжден орденом "Эмек" 2-й степени. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Рафиг Муса оглу Мамедгасанов награжден орденом "Эмек" 2-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики наградить Рафига Муса оглу Мамедгасанова орденом "Эмек" 2-й степени", - говорится в распоряжении.
