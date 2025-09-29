https://news.day.az/politics/1784227.html Джейхун Байрамов обсудил актуальные вопросы с бывшим главой МИД Казахстана 29 сентября 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу. Об этом Day.Az сообщили в МИД.
Джейхун Байрамов обсудил актуальные вопросы с бывшим главой МИД Казахстана
29 сентября 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.
Об этом Day.Az сообщили в МИД.
Сообщается, что министр Джейхун Байрамов, отметив усилия Мурата Нуртлеу в период его пребывания на посту министра иностранных дел дружественной и братской Республики Казахстан по расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, поблагодарил его за вклад в развитие отношений между двумя странами.
Министр Джейхун Байрамов пожелал Мурату Нуртлеу успехов в его будущей деятельности.
