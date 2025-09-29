В Чехии ведут расследование возможного вмешательства в предвыборную кампанию

Власти Чехии расследуют деятельность около 300 фейковых аккаунтов в TikTok, которые, по их данным, пытались повлиять на результаты выборов в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает портал Denikn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти аккаунты якобы распространяют контент, направленный против Североатлантического альянса и Европейского союза, продвигают альтернативный взгляд на украинский кризис и популяризируют оппозиционные популистские силы, такие как правое политическое движение "Свобода и прямая демократия" (SPD) и коалиция левых сил с участием коммунистов "Достаточно!" (Stačilo!).

В Телекоммуникационном управлении Чехии подтвердили, что изучают эти аккаунты. По мнению экспертов, они являются роботизированными, связаны между собой и взаимными комментариями, искусственно увеличивают свой охват до нескольких миллионов просмотров еженедельно.