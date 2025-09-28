Найден способ предотвратить рецидив опухоли мозга

Ученые из Национального университета Тайваня создали уникальную послеоперационную гелевую повязку, которая усиливает эффективность лучевой терапии и помогает бороться с глиомой - одним из самых агрессивных видов опухолей головного мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Chemical Engineering Journal (CEJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый гель предназначен для введения непосредственно в зону удаления опухоли сразу после операции. Его основная задача - обеспечить длительное и локализованное высвобождение противоопухолевых веществ, минимизируя при этом общее воздействие на организм. Такая форма доставки позволяет точечно воздействовать на оставшиеся раковые клетки, снижая риск рецидива заболевания.

Гель реализует двухэтапную систему доставки препаратов. Сначала в рану быстро высвобождается карбоплатин - химиотерапевтическое средство, которое начинает уничтожать клетки глиомы сразу после операции. Затем начинается более медленное высвобождение частиц карбоната кальция, легированного платиной (CaCO₃:Pt). Эти частицы проникают внутрь клеток и продолжают терапевтическое действие уже на внутриклеточном уровне, поддерживая эффект до начала лучевой терапии.

Тесты на ортотопических моделях опухолей показали, что такой подход вызывает выраженный апоптоз клеток глиомы и значительное повреждение их ДНК. В сочетании с последующей лучевой терапией гель значительно снижает риск повторного роста опухоли.

Ученые напоминают: глиомы высокой степени злокачественности развиваются агрессивно и часто рецидивируют. Стандартная химиолучевая терапия лишь незначительно повышает выживаемость. Исследователи надеются, что новая методика сможет применяться в критический период уязвимости после основного лечения, когда остаточные опухолевые клетки плохо поддаются системной хи плохо поддаются системиотерапии.