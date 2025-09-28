Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы

В венгерском городе Дебрецен завершился чемпионат Европы по шинкиокушинкай, где национальная сборная Азербайджана показала успешный результат.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда выступала под руководством вице-президента Федерации Азербайджана по контактным видам каратэ Аллахверди Рустамова. В соревнованиях бронзовые медали завоевали Солмаз Зейналлы (59 кг) и Салахет Гасанов (80 кг). Балами Ахмедов, пробившись в финал в весовой категории до 60 кг, стал серебряным призером турнира.

Кроме того, страну на чемпионате представляли и в судейском составе Аллахверди Рустамов и Самир Ферзалиев.