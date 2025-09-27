Xiaomi выпустила чехол, превращающий смартфон в игровую консоль

Xiaomi представила чехол, который превращает новые флагманские смартфоны 17 Pro и 17 Pro Max в портативные ретро-консоли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

Чехол под названием Xiaomi Retro Handheld Console Case оснащен традиционными элементами управления: круглым четырехпозиционным джойстиком, кнопками ABXY, а также клавишами Start, Select и питания.

По данным компании, чехол укомплектован аккумулятором емкостью 200 мАч, которого достаточно для 40 дней работы при ежедневных трехчасовых игровых сессиях. На промоматериалах демонстрируется поддержка ряда игр, включая популярный проект Angry Birds.

В Китае стоимость аксессуара установлена на уровне 299 юаней (около 3,5 тыс. руб.).

Смартфоны Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми устройствами на базе нового флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и внешним OLED-дисплеем, на который при подключении Xiaomi Retro Handheld Console Case выводится изображение. Экран также можно использовать для создания селфи, установки таймеров, управления музыкой или кастомизации.