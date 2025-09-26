Автор: Акпер Гасанов

В мировой политике XXI века, где острые конфликты, стихийные бедствия и кризисы в сфере здравоохранения все чаще проверяют на прочность международную солидарность, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева демонстрирует пример ответственного государства. Став региональным экономическим лидером Южного Кавказа, наша страна сумела не только укрепить собственную безопасность и обеспечить устойчивый рост, но и выстроить политику гуманитарного присутствия, оказав помощь десяткам государств на разных континентах.

И неспроста на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что наша страна активно участвует в глобальных гуманитарных инициативах. Во время пандемии COVID-19, когда многие государства оказались в ситуации острого дефицита медицинских ресурсов, именно Баку выступил с масштабными поставками вакцин, медицинских приборов и средств индивидуальной защиты.

Более 80 стран мира получили помощь от Азербайджана - часть напрямую, часть через ВОЗ и другие международные структуры. Это было не только проявлением солидарности, но и важным политическим сигналом: Азербайджан видит себя ответственным участником международного сообщества. И в этой связи напомню, что особое значение имела помощь, оказанная Азербайджаном соседним государствам.

Так, в 2006 году, когда Россия прекратила поставки газа в Грузию, Азербайджан немедленно вышел на помощь Тбилиси. В условиях зимы, когда энергетическая безопасность напрямую зависела от поставок, именно Баку обеспечил грузинских потребителей газом, подтвердив статус надёжного партнёра и соседа. Этот шаг до сих пор воспринимается в Грузии как акт стратегического братства и дальновидности.

Не менее ярким проявлением солидарности стала помощь Турции после разрушительного землетрясения в Кахраманмараше. Азербайджан стал первой страной, отправившей авиагруппу из 420 спасателей и вторую - 700-900 человек (с общей численностью до 900 человек). Наша страна оперативно направила в братскую Турцию гуманитарный груз: палатки, медикаменты, спальные принадлежности, особенно необходимое оборудование.

Ну а потом Азербайджан построил в Кахраманмараше целый квартал. Это - десятки жилых домов, детский сад, культурный центр, школа. Общая стоимость строительства данного Азербайджанского квартала в Кахраманмараше превышает сто миллионов долларов. И это - еще одно доказательство того, что именно Азербайджан является другом, который первым протягивает руку помощи тем своим союзникам, которые попали в беду.

Также напомню, что с начала российско-украинской войны Азербайджан также активно включился в гуманитарную поддержку Украины. Общая сумма помощи, предоставленной Киеву, превысила 45 миллионов долларов. Речь идёт не только о медикаментах, оборудовании и продовольствии, но и о поставках электроэнергетического оборудования для восстановления разрушенной инфраструктуры. В условиях зимних отключений электроэнергии в 2022-2023 годах именно азербайджанские трансформаторы и генераторы помогли поддержать работу больниц, водоснабжения и систем жизнеобеспечения.

Гуманитарная активность Азербайджана укрепляет его позиции не только в региональной, но и в глобальной политике. Президент Сербии Александр Вучич публично назвал Президента Ильхама Алиева не только стратегическим партнером, но и подлинным другом сербского народа. По словам Вучича, в современном мире немногие лидеры удостаиваются столь искреннего отношения, и Алиев - один из них.

Схожие оценки звучат и из других европейских столиц. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз подчеркивал, что считает Президента Ильхама Алиева выдающимся политиком. В одном из интервью он признался, что многому научился у Ильхама Алиева в части умения проводить независимую и прагматичную внешнюю политику, отстаивая интересы собственной страны даже в сложнейших международных обстоятельствах.

Признание, которое Азербайджан получает от партнёров по всему миру, основано на фактах и конкретных действиях. Азербайджан не ограничивается декларациями, а превращает свои слова в дела: будь то поставки гуманитарной помощи, энергоресурсов, медикаментов или активное участие в международных инициативах по поддержке государств, оказавшихся в беде.

Но важно и другое: гуманитарная политика Баку дополняет военно-политические достижения последних лет. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность, одержав историческую победу над Арменией в Карабахе. Это стало крупнейшим событием в истории страны после обретения независимости.

История последних десятилетий показала: за Президента Азербайджана Ильхама Алиева говорят его дела. Он сумел соединить в одном курсе военно-политическую решимость и гуманитарную щедрость. Победа над Арменией укрепила государственный суверенитет и национальное достоинство. Экономическая политика вывела Азербайджан в число лидеров региона. А гуманитарная активность обеспечила стране признание и уважение во многих странах мира.

Сегодня Азербайджан - это не только государство, отстоявшее свои земли, но и страна, которая протягивает руку помощи десяткам народов, попавших в беду. И то, что лидеры разных стран называют Президента Азербайджана Ильхама Алиева другом и выдающимся политиком, объясняется просто: уважение рождается там, где слова подтверждаются делами.