В Казахстане назначен новый министр иностранных дел
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева новым министром иностранных дел.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в публикации.
Предыдущий глава МИД Мурат Нуртлеу перешел на должность помощника Токаева по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.
