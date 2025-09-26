В Казахстане назначен новый министр иностранных дел

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева новым министром иностранных дел.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в публикации.

Предыдущий глава МИД Мурат Нуртлеу перешел на должность помощника Токаева по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.