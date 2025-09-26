Осенние пейзажи со всего мира

По всему миру осенние пейзажи удивляют своим разнообразием.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

От золотистых лесов Северной Америки до багряных горных склонов Европы и загадочных туманных долин Азии.

В Северной Америке осень особенно ярка благодаря обширным лесам клена и дуба, чьи листья меняют цвет от жёлтого до ярко-красного, создавая настоящие природные шедевры.

В Европе золотая осень - это время, когда виноградники и парки окрашиваются в теплые оттенки, а прогулки по живописным аллеям наполняют душу спокойствием.