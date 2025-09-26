https://news.day.az/unusual/1783455.html Осенние пейзажи со всего мира - ФОТО По всему миру осенние пейзажи удивляют своим разнообразием. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. От золотистых лесов Северной Америки до багряных горных склонов Европы и загадочных туманных долин Азии.
Осенние пейзажи со всего мира - ФОТО
По всему миру осенние пейзажи удивляют своим разнообразием.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
От золотистых лесов Северной Америки до багряных горных склонов Европы и загадочных туманных долин Азии.
В Северной Америке осень особенно ярка благодаря обширным лесам клена и дуба, чьи листья меняют цвет от жёлтого до ярко-красного, создавая настоящие природные шедевры.
В Европе золотая осень - это время, когда виноградники и парки окрашиваются в теплые оттенки, а прогулки по живописным аллеям наполняют душу спокойствием.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре