Как богатое меню на свадьбе может стать угрозой для здоровья?

Случаи пищевых отравлений чаще всего фиксируются именно в банкетных залах. Одновременное употребление большого количества различных блюд за праздничным столом может представлять серьезный риск для здоровья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам жителей, несмотря на то, что на свадьбах они едят все, что хотят, обычно проблем со здоровьем не возникает. Однако некоторые гости, опасаясь дискомфорта, стараются ограничить количество съедаемой пищи.

Так как же питаться на свадьбе, чтобы избежать неприятных последствий?

Медицинский эксперт Адиль Гейбулла отметил, что на свадьбах люди редко задумываются о том, что и как они едят:

"Отравления происходят по двум причинам. Во-первых, из-за испорченных продуктов - в таком случае ответственность несут организаторы свадьбы и банкетные залы. Вторая причина связана с тем, что люди не знают особенностей своего организма и стремятся попробовать слишком много блюд. Но на свадьбе вовсе не обязательно есть все подряд. Прием пищи стоит выстраивать так же, как привычный ужин".

А кто же составляет меню?

Администратор одного из столичных банкетных залов рассказал, что отказаться от обильного меню невозможно:

"Свадебное меню - это своего рода конкуренция. Работает принцип: не уступить соседу. Чем богаче меню, тем больше оно нравится гостям. Ведь у нас на свадьбы ходят в первую очередь поесть. В меню обязательно подаются салаты, шашлыки, рыба и последовательно другие блюда".

При этом врачи считают, что подача рыбы на свадьбах предпочтительнее, чем шашлыка.