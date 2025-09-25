Проект BP «Шафаг» демонстрирует пример энергетического перехода

Принято окончательное инвестиционное решение по солнечному проекту "Шафаг" - первому проекту bp в сфере солнечной энергетики в Азербайджане и первому в рамках 30-летнего стратегического партнерства компании с республикой.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

"Мы гордимся тем, что этот проект будет реализован на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Это придает проекту не только коммерческое и инженерное значение, но и национальную важность", - подчеркнул он.

По его словам, проект позволит вырабатывать порядка 240 мегаватт солнечной электроэнергии. "В соответствии со специальным соглашением с правительством Азербайджана эта электроэнергия будет направляться в национальную энергосистему. Взамен эквивалентный объём энергии поступит из других частей сети на терминал Сангачал, где обеспечит работу нефтегазовых объектов BP и наших партнеров", - пояснил вице-президент.

Асланбейли также отметил инновационный характер проекта: "На мой взгляд, это лучшая история об энергетическом переходе, которую я когда-либо слышал. И не только потому, что это наш проект. Подумайте: традиционная энергетическая компания в стране с богатым нефтегазовым наследием реинвестирует часть доходов от углеводородов в солнечную энергетику. Эта солнечная энергия, в свою очередь, используется для декарбонизации тех самых нефтегазовых объектов, которые сделали инвестиции возможными. В результате эксплуатационные выбросы терминала Сангачал будут снижены на 50 процентов в течение всего срока его службы".