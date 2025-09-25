https://news.day.az/society/1783103.html Бакинский метрополитен готовится к масштабному расширению С 2026 года стартуют масштабные строительные работы по развитию бакинского метро. Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщил журналистам заместитель начальника Департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев. По его словам, в настоящее время продолжается проектирование 9 новых станций метро:
"К концу этого года проектные работы будут завершены. С начала следующего года, с 2026 года, начнётся строительство этих станций", - отметил Мамед Рзаев.
Согласно плану, строительство завершится к 2030 году, а новые станции будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.
