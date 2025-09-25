Названо число пострадавших от взрывных устройств саперов с 2020 года

С 10 ноября 2020 года по 31 июля 2025 года 27 человек были зарегистрированы как пострадавшие от взрывных устройств при разминировании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, эта информация отражена в отчете Общественной организации "Азербайджанская кампания против мин" по проблеме кассетных боеприпасов.

Согласно информации, в результате этих несчастных случаев один человек погиб, а 26 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, за указанный период двое саперов местных коммерческих организаций получили травмы во время разминирования.

В целом с 10 ноября 2020 года по настоящее время 29 саперов были зарегистрированы как пострадавшие от взрывных устройств.