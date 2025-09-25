На трассе в Нахчыване засняли стаю газелей

В Нахчыване очевидцы засняли неожиданный момент на дороге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в социальных сетях распространились кадры с переходом газелей через трассу.

Автомобиль, находившийся в движении, остановился и дождался, пока животные пройдут дорогой группой. Однако водитель грузовика, следовавшего сзади, создал угрозу жизни газелей.

Пользователи раскритиковали такое поведение.