https://news.day.az/society/1783108.html На трассе в Нахчыване засняли стаю газелей - ВИДЕО В Нахчыване очевидцы засняли неожиданный момент на дороге. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в социальных сетях распространились кадры с переходом газелей через трассу. Автомобиль, находившийся в движении, остановился и дождался, пока животные пройдут дорогой группой.
На трассе в Нахчыване засняли стаю газелей - ВИДЕО
В Нахчыване очевидцы засняли неожиданный момент на дороге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в социальных сетях распространились кадры с переходом газелей через трассу.
Автомобиль, находившийся в движении, остановился и дождался, пока животные пройдут дорогой группой. Однако водитель грузовика, следовавшего сзади, создал угрозу жизни газелей.
Пользователи раскритиковали такое поведение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре