Керим Велиев - на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ

24 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии, генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ, которое состоялось в Минске, Республика Беларусь.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
