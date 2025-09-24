Керим Велиев - на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ

24 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии, генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ, которое состоялось в Минске, Республика Беларусь.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.