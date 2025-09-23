В Баку пройдут VIII Дни турецкого кино с участием звезд и легендарной Хюльи Кочйигит

С 26 по 30 сентября столица Азербайджана вновь станет площадкой для культурного моста между двумя братскими странами - стартуют VIII Дни турецкого кино в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life организаторы.

Торжественное открытие состоится 26 сентября в Киноцентре "Низами" - зрителей ждёт гала-вечер, который даст старт насыщенной программе кинопоказов, встреч и творческих диалогов.

Почётной гостьей кинонедели станет одна из самых ярких звёзд "Yeşilçam" - золотой эпохи турецкого кино - легендарная актриса Хюлья Кочйигит. Она также является членом Совета по культуре и искусству при Президентстве Турции. Впервые посетив Азербайджан, актриса лично встретится с бакинскими зрителями на открытии фестиваля, где будет показан культовый фильм "Невеста" (Gelin) с её участием в главной роли.

На красной дорожке и в зале можно будет увидеть и других звёзд турецкого экрана - актёра Берка Октая, исполнившего главную роль в популярном сериале "Воин" (Savaşçı), актёров фильма "Узы любви" (Aşk Bağları) Аныла Алтана и Дуйгу Мерджан, известного музыканта Арсланбека Султанбекова, продюсера анимационного фильма "Rafadan Tayfa" Исмаила Фидана, продюсеров фильмов "Şımarık" и "Aşk Bağları" Карину Мия Сатлыкову и Галип Гюнера.

Все кинопоказы пройдут бесплатно, и в течение 5 дней зрители смогут насладиться избранными работами турецкого кинематографа - от классики до современных лент.

Проект проводится при поддержке Главного управления по кинематографии Министерства культуры и туризма Турции, Министерства культуры Азербайджана, Агентства кино Азербайджана, посольства Турции в Азербайджане и организован Обществом "Yerli Düşünce".

Цель проекта - дальнейшее укрепление культурных связей между двумя братскими странами, а также популяризация турецкого кино в Азербайджане.