На севере Франции таможенники изъяли 1,5 тонны кокаина, общей стоимостью приблизительно в €36 млн. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру.
Недалеко от Парижа изъяли 1,5 тонны кокаина
На севере Франции таможенники изъяли 1,5 тонны кокаина, общей стоимостью приблизительно в €36 млн.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру.
"18 сентября 2025 года почти 1,5 тонны белого порошка были обнаружены в грузовике, перехваченном таможенниками Тура (Индр-и-Луара) у крупнейшего в Европе пункта оплаты на автостраде", - говорится в материале.
Сообщается, что найденный порошок доставили во Французское управление по борьбе с наркотиками для анализа, подозреваемым оказался водитель нидерландского происхождения.
