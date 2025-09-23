Недалеко от Парижа изъяли 1,5 тонны кокаина

На севере Франции таможенники изъяли 1,5 тонны кокаина, общей стоимостью приблизительно в €36 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание Parisien со ссылкой на парижскую прокуратуру.

"18 сентября 2025 года почти 1,5 тонны белого порошка были обнаружены в грузовике, перехваченном таможенниками Тура (Индр-и-Луара) у крупнейшего в Европе пункта оплаты на автостраде", - говорится в материале.

Сообщается, что найденный порошок доставили во Французское управление по борьбе с наркотиками для анализа, подозреваемым оказался водитель нидерландского происхождения.