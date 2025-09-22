Азербайджан и Лаос обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

22 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Лаосской Народно-Демократической Республики Сайсаной Котпутаном.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было отмечено, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Лаосом.

Было подчеркнуто наличие хороших связей между двумя странами и благоприятных перспектив для развития сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и других сферах.

Выражена уверенность, что подписание соответствующего Меморандума о взаимопонимании в рамках визита С.Котпутана будет способствовать развитию сотрудничества между прокуратурами двух стран.

Во встрече принял участие генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.